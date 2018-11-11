Боевики обстреляли КПВВ "Маринка"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера вечером, боевики обстреляли из автоматов и пулеметов позиции украинских защитников, которые находятся перед КПВВ "Маринка". Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПСУ сообщает УНН.
"Вчера вечером, около 22:00, оккупанты в очередной раз открыли прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в рамках гуманитарного дорожного коридора" Курахово - Донецк". В зоне поражения вновь оказался контрольный пост пограничников, находится перед КПВВ "Маринка", - сообщили в ГПСУ.
Пограничники добавили, что вследствие обстрела никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил из состава Объединенных сил обеспечили надлежащий уровень безопасности.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 10 раз открывали огонь по позициям наших войск.