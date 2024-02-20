Через СМС или видеозвонок: в Украине действует пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи
Киев • УНН
В Украине стартовал пилотный проект, который позволит осуществлять беззвучные экстренные вызовы с помощью СМС или видеозвонка, чтобы обеспечить доступ к экстренным службам для людей с инвалидностью или тех, кто не может четко объяснить причину вызова.
В Украине запустили пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи с помощью смс или видеозвонка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.
Цель негромкого вызова - обеспечить доступ к вызову бригады экстренной помощи для людей с нарушениями слуха и речи. Кроме этого, такая услуга полезна для тех, кто не говорит или плохо владеет украинским и поэтому не может в телефонном разговоре быстро и четко объяснить причину вызова,
Детали
Введение единой линии экстренной помощи 112 является одним из обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также в рамках реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства и услуг в Украине.
Сейчас Служба работает в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областях.
С начала запуска в июле и до декабря 2023 года только в городе Киеве на номер 112 поступило 46 сообщений, 41 вызов с привлечением операторов, владеющих жестовым языком, и 20 смс-сообщений.
Напомним
До конца 2024 года в Украине появится общенациональный номер экстренной помощи 112, который будет поддерживать несколько языков и язык жестов. Существующие номера экстренных служб останутся в пользовании.
Через СМС или видеозвонок: в Украине действует пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи
В Украине стартовал пилотный проект, который позволит осуществлять беззвучные экстренные вызовы с помощью СМС или видеозвонка, чтобы обеспечить доступ к экстренным службам для людей с инвалидностью или тех, кто не может четко объяснить причину вызова.
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