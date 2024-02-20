Через СМС чи відеодзвінок: в Україні діє пілотний проєкт з неголосового виклику бригади екстреної допомоги
Київ • УНН
В Україні стартував пілотний проект, який дозволить здійснювати беззвучні екстрені виклики за допомогою СМС або відеодзвінка, щоб забезпечити доступ до екстрених служб для людей з інвалідністю або тих, хто не може чітко пояснити причину виклику.
В Україні запустили пілотний проєкт із неголосового виклику бригади екстреної допомоги за допомогою смс чи відеодзвінку. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.
Мета неголосового виклику — забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги для людей із порушеннями слуху та мовлення. Окрім цього, така послуга корисна для тих, хто не говорить або погано володіє українською і тому не може в телефонній розмові швидко й чітко пояснити причину виклику,
Деталі
Запровадження єдиної лінії екстреної допомоги 112 є одним із зобов’язань у рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також у межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору та послуг в Україні.
Наразі Служба працює у Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
З початку запуску в липні та до грудня 2023 року лише в місті Києві на номер 112 надійшло 46 повідомлень, 41 виклик із залученням операторів, що володіють жестовою мовою, і 20 смс-повідомлень.
Нагадаємо
До кінця 2024 року в Україні з'явиться загальнонаціональний номер екстреної допомоги 112, який підтримуватиме кілька мов та мову жестів. Існуючі номери екстрених служб залишаться в користуванні.