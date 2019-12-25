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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 29343 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118423 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124194 просмотра

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5 марта, 15:54 • 122461 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 144115 просмотра

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5 марта, 13:05 • 110413 просмотра

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Через проезд поезда из Петербурга "Крымским мостом" прокуратура АРК открыла производство

Через проезд поезда из Петербурга "Крымским мостом" прокуратура АРК открыла производство

Киев  •  УНН

 • 15995 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины через движение поезда из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь “Крымским мостом”, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры.

“Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией „Гранд-Экспресс“, организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины )”, - указано в сообщении.

Стоит напомнить, что Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает на противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осуждает очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.

Добавим, что президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенном “Крымскому мосту”.

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