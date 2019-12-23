Путін відкрив залізничний рух "Кримським мостом"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін 23 грудня взяв участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по незаконно збудованому "Кримському мосту". Про це повідомляє УНН із посиланням на відео на сторінці російського журналіста Дмитра Смирнова в Twitter.
"Володимир Путін відкрив залізничне сполучення по Кримському мосту: перший потяг вирушив через Керченську протоку", - написав Смирнов.
Напередодні в Кремлі повідомили, що під час поїздки Путін "поспілкується з робітниками-мостовиками, керівники галузі будуть доповідати президенту про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії".
Як повідомлялося раніше в УНН, раніше окупаційна російська влада Криму планувала запустити рух по залізничній частині "Кримського мосту" орієнтовно 9-10 грудня 2019 року.
Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту: Первый состав отправился через Керченский пролив pic.twitter.com/fCqWBhECBA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019