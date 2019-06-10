В окупованому Криму повідомили, коли почнеться залізничне сполучення по кримському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Окупаційна російська влада Криму планує запустити рух по залізничній частині кримського мосту орієнтовно 9-10 грудня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Продаж квитків на поїздки в Крим з території Росії заплановано з жовтня, за 45 діб до відкриття руху.
Така відповідь міститься на інформаційний запит ТАСС і. о. гендиректора так званої "Кримської залізниці" Василя Назаряна.
Раніше в російських ЗМІ повідомлялося, що відкриття залізничного сполучення намічено на грудень 2019 року. У той же час глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов сказав ТАСС, що темпи робіт на залізничній частині кримського моста дозволяють розраховувати, що поїзди на півострів підуть раніше визначеного терміну.
"Планується запуск руху поїздів по мосту через Керченську протоку орієнтовно 9-10 грудня 2019 року. Відкриття продажу квитків на залізничні маршрути, які будуть проходити через кримський міст, планується за 45 діб до відкриття руху пасажирських поїздів", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, через будівництво Кримського мосту, який з’єднує окупований півострів з Росією, в окупованому Криму зросли ціни на нерухомість.