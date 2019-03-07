У Криму через Кримський міст піднялись ціни на нерухомість
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Через будівництво Кримського мосту, який буде з’єднувати окупований півострів з Росією, в окупованому Криму зросли ціни на нерухомість. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Комерсант”.
За останній рік вартість квартир на вторинному ринку в Криму в середньому зросла. На сьогодні вартість квартир на вторинному ринку на окупованому півострові в середньому зросла на 14% — до 92 тисяч рублів за квадратний метр, тоді як у Москві — на 6,9%, до 203 тисяч рублів за квадратний метр. Темпи зростання цін на нерухомість в окупованому Криму вдвічі вищі ніж в Москві. Експерти це пов’язують з будівництвом Кримського мосту.
Нагадаємо, Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря до Керченської протоки.