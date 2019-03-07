В Крыму из-за Крымского моста поднялись цены на недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Из-за строительства Крымского моста, который будет соединять оккупированый полуостров с Россией, в оккупированном Крыму выросли цены на недвижимость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
За последний год стоимость квартир на вторичном рынке в Крыму в среднем возросла. На сегодняшний день стоимость квартир на вторичном рынке в оккупированном полуострове в среднем выросла на 14% - до 92 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в Москве - на 6,9%, до 203 тысяч рублей за квадратный метр. Темпы роста цен на недвижимость в оккупированном Крыму вдвое выше, чем в Москве. Эксперты это связывают со строительством Крымского моста.
Напомним, Керченский мост могут разрушить подводные течения и движения льда из Азовского моря в Керченский пролив.