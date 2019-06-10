В оккупированном Крыму сообщили, когда начнется железнодорожное сообщение по крымскому мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Оккупационные российские власти Крыма планируют запустить движение по железнодорожной части крымского моста ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Продажа билетов на поездки в Крым с территории России запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.
Такой ответ содержится на информационный запрос ТАСС и. о. гендиректора так называемой "Крымской железной дороги" (КЖД) Василия Назаряна.
Ранее в российских СМИ сообщалось, что открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года. В то же время глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сказал ТАСС, что темпы работ на железнодорожной части крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока.
"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - говорится в ответе.
Напомним, из-за строительства Крымского моста, соединяющего полуостров с Россией, в оккупированном Крыму выросли цены на недвижимость.