Через проїзд потягу з Петербурга "Кримським мостом" прокуратура АРК відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України через рух потягу з Санкт-Петербурга в окупований Севастополь “Кримським мостом”, пише УНН з посиланням на Telegram-канал прокуратури.
“Сьогодні, 25 грудня 2019 року, прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією „Гранд-Экспресс“, що організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург — Сімферополь, (ч. 1 ст. 332 КК України)”, — вказано у повідомленні.
Варто нагадати, що Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наголошує на протиправності запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом та засуджує черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів.
Додамо, що президент Росії Володимир Путін 23 грудня взяв участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по незаконно збудованому “Кримському мосту”.