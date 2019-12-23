У Зеленського відреагували на відкриття Путіним залізничного руху "Кримським мостом"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наголошує на протиправності запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом та засуджує черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів. Про це йдеться у заяві пресслужби представництва, оприлюдненій у Facebook, передає УНН.
"Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наголошує на протиправності запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь, який відбувся сьогодні, 23 грудня 2019 року", - йдеться у заяві.
У представництві зазначили, що будь-який в’їзд чи виїзд до або з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною та через КПВВ на адміністративній межі.
"Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 року Президента Російської Федерації В. Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – до Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", - заявили у Президента.
В представництві наголосили, що жодні дії РФ щодо Криму не змінять закріплений у Конституції України та міжнародно-визнаний статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як невід'ємних частин території України.