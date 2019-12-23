У Зеленського відреагували на відкриття Путіним залізничного руху "Кримським мостом"

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наголошує на протиправності запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом та засуджує черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів. Про це йдеться у заяві пресслужби представництва, оприлюдненій у Facebook, передає УНН.