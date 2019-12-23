У Зеленского отреагировали на открытие Путиным железнодорожного движения "Крымским мостом"

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осуждает очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы представительства, обнародованном в Facebook, передает УНН.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года", - говорится в заявлении.

В представительстве отметили, что любой въезд или выезд в или из временно оккупированного Крыма происходит только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - в Автономную Республику Крым и г. Севастополь. Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - заявили в Президента.

В представительстве отметили, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь, как неотъемлемых частей территории Украины.

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