Из-за избиения несовершеннолетнего в городском саду Харькова открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полиция начала расследование избиения несовершеннолетнего парня в саду имени Шевченко в Харькове. Об этом УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"15 сентября во время мониторинга Интернет сети сотрудником Шевченковского отдела полиции было обнаружено видео, на котором неизвестные лица в саду имени Шевченко совершают хулиганские действия в отношении юноши", - говорится в сообщении.
По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
16 сентября парень с матерью написали заявление в Шевченковском отделе полиции и дали объяснения по поводу произошедшего. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следственные действия продолжаются.
Добавим, 15 сентября в Харькове состоялся марш KharkivPride. Не обошлось без столкновений с полицией и нападений на активистов. Были задержаны 17 человек, пострадали двое полицейских. Позже во время столкновений возле отделения полиции пострадали еще двое спецназовцев.
Напомним, в парке в Харькове произошла драка со стрельбой, есть пострадавший.