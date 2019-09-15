Сутички після KharkivPride: затримано 17 осіб, постраждали двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Харкові після KharkivPride стались сутички на вулиці Римарській. Затримано 17 осіб, постраждали двоє поліцейських, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Харківській області.
Як повідомили у поліції, що 17-річний харків’янин після закінчення Маршу став кидати камінням в людей, які йшли вздовж вул. Сумської після заходу. Поліцейські доставили його до Київського відділу поліції для написання пояснень. Відносно юнака складено адміністративний протокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) Кодекса України про адміністративні порушення.
"17 осіб доставлено до Шевченківського відділу поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській у Харкові. Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє працівників поліції. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
За фактом подій слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Крім того, по факту хуліганських дій відносно юнака у парку Шевченка слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
По всім кримінальним провадженням тривають слідчі дії.
Раніше начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко повідомив, що поліція забезпечила охорону публічного порядку під час Маршу рівності у Харкові, грубих порушень правопорядку поліцейськими не зафіксовано.
Як повідомляв УНН, у Харкові завершився KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.