Столкновения после KharkivPride: задержаны 17 человек, пострадали двое полицейских

Как сообщили в полиции, 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль ул. Сумской после мероприятия. Полицейские доставили его в Киевский отдел полиции для написания объяснений. Относительно молодого человека составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

"17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По факту событий следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, по факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

По всем уголовным производством продолжаются следственные действия.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что полиция обеспечила охрану общественного порядка во время Марша равенства в Харькове, грубых нарушений правопорядка полицейскими не зафиксировано.

Как сообщал УНН, в Харькове завершился KharkivPride. Не обошлось без столкновений с полицией и одиночных нападений на активистов.