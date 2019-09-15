Поліція про KharkivPride: грубих порушень не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Поліція забезпечила охорону публічного порядку під час Маршу рівності у Харкові, грубих порушень правопорядку поліцейськими не зафіксовано. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.
За словами Сокуренка, у Марші взяли участь близько 2000 осіб, серед яких гості міста з інших регіонів держави, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні.
"Ми провели зустрічі з організаторами Маршу рівності і з тими, кому це не подобається, і змогли знайти спільну мову з усіма учасниками. Тому забезпечили громадський порядок і безпеку на цей час, щоб дійсно права і свободи громадян не були порушені", - сказав він.
Сьогодні усі підрозділи харківської поліції працювали у посиленому режимі. До охорони публічного порядку були залучені більше 2500 працівників поліції, у тому числі особовий склад з інших регіонів України – спецпризначенці, підрозділи ТОР, військовослужбовці НГУ та курсанти ХНУВС. Також під час Маршу працювали групи комунікації та поліція діалогу.
Нагадаємо, у Харкові завершився KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.