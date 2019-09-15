KharkivPride: сутички із поліцією і поодинокі напади на активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Харкові завершився KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів, передає УНН із посиланням на StudMedia у Twitter.
За словами організаторів, на KharkivPride зібралось близько трьох тисяч активістів.
Також у центрі Харкова зібрались ті, хто активно виступав проти проведення заходу. До них приєднались і представники релігійних спільнот.
Як повідомляє StudMedia, поодинокі напади фіксувались уже після завершення маршу. На підтвердження цьому оприлюднено відео, на якому видно, як одного із учасників KharkivPride переслідують, а потім лупцюють кілька молодиків.
Крім того, противники маршу влаштували сутички і з правоохоронцями, які забезпечували порядок.
Загалом же, участники KharkivPride роз'їхалися на метро та спеціальних автобусах. Декого з тих, хто вирішив піти пішки, зустріли і побили противники маршу.
Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявляв, що звернувся до суду з проханням обмежити проведення Харків Прайд.
У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB— StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.
В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f— StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.