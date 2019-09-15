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KharkivPride: сутички із поліцією і поодинокі напади на активістів

KharkivPride: сутички із поліцією і поодинокі напади на активістів

Київ • УНН

 • 15740 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Харкові завершився KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів, передає УНН із посиланням на StudMedia у Twitter.

За словами організаторів, на KharkivPride зібралось близько трьох тисяч активістів.

Також у центрі Харкова зібрались ті, хто активно виступав проти проведення заходу. До них приєднались і представники релігійних спільнот.

Як повідомляє StudMedia, поодинокі напади фіксувались уже після завершення маршу. На підтвердження цьому оприлюднено відео, на якому видно, як одного із учасників KharkivPride переслідують, а потім лупцюють кілька молодиків.

Крім того, противники маршу влаштували сутички і з правоохоронцями, які забезпечували порядок.

Загалом же, участники KharkivPride роз'їхалися на метро та спеціальних автобусах. Декого з тих, хто вирішив піти пішки, зустріли і побили противники маршу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявляв, що звернувся до суду з проханням обмежити проведення Харків Прайд.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB

— StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f

— StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.

Українські Національні Новини

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