Мер Харкова хоче обмежити ЛГБТ-марш в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що звернувся до суду з проханням обмежити проведення Харків Прайд. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
“Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, відповідаю за спокій в Харкові. Тому прийнято рішення — звернутися до суду з проханням обмежити проведення Харків Прайд”, — написав Кернес.
За його словами, жоден марш рівності в Харкові не проходив спокійно. Газові балончики, зіткнення учасників маршу з його супротивниками, противників з поліцією, травмовані — обов’язкові атрибути цього заходу.
“Знаю, що проведенням Харків Прайд стурбовані і силовики — в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду”, -повідомив він.
Також, він зазначив, що на сайті міськради була зареєстрована петиція про його заборону, яка за кілька днів набрала 5837 голосів противників заходу.
Сам ЛГБТ-марш запланований на 15 вересня.
Нагадаємо, в Одесі у суботу, 31 серпня, пройшла хода рівності, сутички між учасниками та противниками акції вдалося уникнути, однак на трьох людей склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.