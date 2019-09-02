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Мер Харкова хоче обмежити ЛГБТ-марш в місті

Мер Харкова хоче обмежити ЛГБТ-марш в місті

Київ • УНН

 • 11824 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що звернувся до суду з проханням обмежити проведення Харків Прайд. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook, передає УНН.

“Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, відповідаю за спокій в Харкові. Тому прийнято рішення — звернутися до суду з проханням обмежити проведення Харків Прайд”, — написав Кернес.

За його словами, жоден марш рівності в Харкові не проходив спокійно. Газові балончики, зіткнення учасників маршу з його супротивниками, противників з поліцією, травмовані — обов’язкові атрибути цього заходу.

“Знаю, що проведенням Харків Прайд стурбовані і силовики — в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду”, -повідомив він.

Також, він зазначив, що на сайті міськради була зареєстрована петиція про його заборону, яка за кілька днів набрала 5837 голосів противників заходу.

Сам ЛГБТ-марш запланований на 15 вересня.

Нагадаємо, в Одесі у суботу, 31 серпня, пройшла хода рівності, сутички між учасниками та противниками акції вдалося уникнути, однак на трьох людей склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

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