На ЛГБТ-ході в Одесі поліція склала протоколи на трьох хуліганів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Одесі у суботу, 31 серпня, пройшла хода рівності, сутички між учасниками та противниками акції вдалося уникнути, однак на трьох людей склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
"Під час пішої ходи учасників акції "Одеса-Прайд 2019", яка пройшла сьогодні у центрі міста, поліцейські та нацгвардійці стежили за правопорядком та безпекою усіх громадян, незалежно від їхніх поглядів та переконань", - вказали у поліції.
Як зазначили правоохоронці, "поодинокі спроби деяких агресивно налаштованих громадян вчинити провокацію та розпочати конфлікт з учасниками ходи та правоохоронцями відразу ж припинялися", і завдяки профілактичним заходам сутички між учасниками та противниками акції "вдалося уникнути".
"Відносно трьох осіб складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП). Інших правопорушень не допущено", - додали у поліції.
Нагадаємо, Amnesty International закликає розслідувати напад на відвідувачів прайд-тижня у Києві.