На ЛГБТ-ходе в Одессе полиция составила протоколы на трех хулиганов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Одессе в субботу, 31 августа, прошло шествие равенства, столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать, однако на трех человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которое прошло сегодня в центре города, полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений", - указали в полиции.
Как отметили правоохранители, "одиночные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались", и благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции "удалось избежать".
"В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено", - добавили в полиции.
Напомним, Amnesty International призывает расследовать нападение на посетителей прайд-недели в Киеве.