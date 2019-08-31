На ЛГБТ-ходе в Одессе полиция составила протоколы на трех хулиганов

"Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которое прошло сегодня в центре города, полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений", - указали в полиции.

Как отметили правоохранители, "одиночные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались", и благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции "удалось избежать".

"В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено", - добавили в полиции.

Напомним, Amnesty International призывает расследовать нападение на посетителей прайд-недели в Киеве.