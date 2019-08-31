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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 1144 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113224 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124047 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115553 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121457 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126092 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151313 просмотра

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На ЛГБТ-ходе в Одессе полиция составила протоколы на трех хулиганов

На ЛГБТ-ходе в Одессе полиция составила протоколы на трех хулиганов

Киев  •  УНН

 • 11195 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Одессе в субботу, 31 августа, прошло шествие равенства, столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать, однако на трех человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которое прошло сегодня в центре города, полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений", - указали в полиции.

Как отметили правоохранители, "одиночные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались", и благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции "удалось избежать".

"В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено", - добавили в полиции.

Напомним, Amnesty International призывает расследовать нападение на посетителей прайд-недели в Киеве.

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