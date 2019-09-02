Мэр Харькова хочет ограничить ЛГБТ-марш в городе

“Харьковский горсовет не имеет права запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, отвечаю за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение — обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Харьков Прайд”, — написал Кернес.

По его словам, ни один марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные — обязательные атрибуты этого мероприятия.

“Знаю, что проведением Харьков Прайд обеспокоены и силовики — в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада”, -сообщил он.

Также он отметил, что на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.

Сам ЛГБТ-марш запланирован на 15 сентября.

Напомним, в Одессе в субботу, 31 августа, прошло шествие равенства, столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать, однако на трех человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство.