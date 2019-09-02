Мэр Харькова хочет ограничить ЛГБТ-марш в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что обратился в суд с просьбой ограничить проведение Харьков Прайд. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Харьковский горсовет не имеет права запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, отвечаю за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение — обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Харьков Прайд”, — написал Кернес.
По его словам, ни один марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные — обязательные атрибуты этого мероприятия.
“Знаю, что проведением Харьков Прайд обеспокоены и силовики — в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада”, -сообщил он.
Также он отметил, что на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.
Сам ЛГБТ-марш запланирован на 15 сентября.
Напомним, в Одессе в субботу, 31 августа, прошло шествие равенства, столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать, однако на трех человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство.