KharkivPride: столкновения с полицией и одиночные нападения на активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Харькове завершился KharkivPride. Не обошлось без столкновений с полицией и одиночных нападений на активистов, передает УНН со ссылкой на StudMedia в Twitter.
По словам организаторов, на KharkivPride собралось около трех тысяч активистов.
Также в центре Харькова собрались те, кто активно выступал против проведения мероприятия. К ним присоединились и представители религиозных сообществ.
Как сообщает StudMedia, одиночные нападения фиксировались уже после завершения марша. В подтверждение этому обнародовано видео, на котором видно, как одного из участников KharkivPride преследуют, а затем бьют несколько парней.
Кроме того, противники марша устроили стычки и с правоохранителями, которые обеспечивали порядок.
В целом же, участники KharkivPride разъехались на метро и специальных автобусах. Некоторых из тех, кто решил пойти пешком, встретили и избили противники марша.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что обратился в суд с просьбой ограничить проведение Харьков Прайд.
В Харькове после # ХаркивПрайд происходят единичные нападения на участников марша pic.twitter.com/kRpwC5InoB- StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.
В Харькове произошли столкновения противников # ХаркивПрайд "в с правоохранителями после окончания мероприятия pic.twitter.com/iPXML62T5f- StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.