Полиция о KharkivPride: грубых нарушений не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Полиция обеспечила охрану общественного порядка во время Марша равенства в Харькове, грубых нарушений правопорядка полицейскими не зафиксировано. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
По словам Сокуренко, в Марше приняли участие около 2000 человек, среди которых гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.
"Мы провели встречи с организаторами Марша равенства и с теми, кому это не нравится, и смогли найти общий язык со всеми участниками. Поэтому обеспечили общественный порядок и безопасность в настоящее время, чтобы действительно права и свободы граждан не были нарушены", - сказал он.
Сегодня все подразделения харьковской полиции работали в усиленном режиме. К охране общественного порядка были привлечены более 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцы, подразделения ТОР, военнослужащие НГУ и курсанты ХНУВД. Также во время Марша работали группы коммуникации и полиция диалога.
Напомним, в Харькове завершился KharkivPride. Не обошлось без столкновений с полицией и одиночных нападений на активистов.