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Через побиття неповнолітнього у міському саду Харкова відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Поліція розпочала розслідування щодо побиття неповнолітнього хлопця у саду імені Шевченка в Харкові. Про це УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"15 вересня під час моніторингу Інтернет мережі співробітником Шевченківського відділу поліції було виявлено відео, на якому невідомі особи у саду імені Шевченка вчиняють хуліганські дії відносно юнака", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

16 вересня хлопець з матір’ю написали заяву у Шевченківському відділі поліції та надали пояснення з приводу події. Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Слідчі дії тривають.

Додамо, 15 вересня у Харкові відбувся марш KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів. Було затримано 17 людей, постраждали двоє поліцейських. Пізніше під час зіткнень біля відділення поліції постраждали ще двоє спецпризначенців.

Нагадаємо, у парку в Харкові сталася бійка зі стріляниною, є постраждалий.

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