Сутички після KharkivPride: газ у бік поліцейських розпилив неповнолітній киянин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Газ з балончика у бік працівників поліції напередодні після проведення KharkivPride під час сутичок поблизу відділку поліції у Харкові розпилив 17-річний житель Києва, двоє спецпризначенців отримали тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Так, інцидент стався 15 вересня близько 17:00 на вулиці Толбухіна біля Шевченківського відділу поліції. Біля адміністративної будівлі підрозділу поліції зібрались близько 30 осіб, які висловлювали підтримку громадській організації, представники якої перебували у вказаній будівлі.
"Між активістами та поліцією виник конфлікт, в під час якого 17-річний мешканець міста Київ бризнув з газового балончику в бік працівників поліції. 27 та 28-річні спецпризначенці отримали хімічні опіки очей та були доставлені до лікарні", - вказали у поліції.
"Неповнолітнього опитали та відпустили з подальшою явкою", - додали правоохоронці.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Додамо, напередодні у Харкові відбувся марш KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів. Було затримано 17 людей, яких доставили до Шевченківського відділу поліції, у районі вулиці Римарської у Харкові постраждали двоє поліцейських.