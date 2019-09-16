Столкновения после KharkivPride: несовершеннолетний киевлянин распылил газ в сторону полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Газ из баллончика в сторону сотрудников полиции накануне после проведения KharkivPride во время столкновений возле отделения полиции в Харькове распылил 17-летний житель Киева, двое спецназовцев получили телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Так, инцидент произошел 15 сентября около 17:00 на улице Толбухина возле Шевченковского отдела полиции. Возле административного здания подразделения полиции собрались около 30 человек, которые выражали поддержку общественной организации, представители которой находились в указанном здании.
"Между активистами и полицией возник конфликт, в ходе которого 17-летний житель города Киев брызнул из газового баллончика в сторону сотрудников полиции. 27- и 28-летние спецназовцы получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу", - указали в полиции.
"Несовершеннолетнего опросили и отпустили с последующей явкой", - добавили правоохранители.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Добавим, накануне в Харькове состоялся марш KharkivPride. Не обошлось без столкновений с полицией и отдельных нападений на активистов. Были задержаны 17 человек, которых доставили в Шевченковский отдел полиции, в районе улицы Рымарской в Харькове пострадали двое полицейских.