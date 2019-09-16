У парку в Харкові сталася бійка зі стріляниною, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У центральному парку міста Харків напередодні пізно ввечері стався конфлікт зі стріляниною, постраждав 19-річний хлопець. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Інформація про те, що у парку відпочинку стався конфлікт громадян, надійшла до поліції 15 вересня близько 23:00.
"На місці події був виявлений 19-річний парубок. Він пояснив, що у нього стався конфлікт з невідомими, які нанесли йому тілесні ушкодження. Після чого постраждалий зробив кілька пострілів зі стартового пістолету в повітря. Зі слів хлопця, пістолет він загубив", - вказано у повідомленні.
В результаті події постраждав 19-річний хлопець. З забоями його доставили до лікарні.
Поліцейські вилучили з місця пригоди речові докази – гільзи та магазин з гільзами.
Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі встановлюються всі обставини конфлікту та особи, причетні до вказаної події.
Додамо, напередодні у Харкові відбувся марш KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів. Було затримано 17 людей, постраждали двоє поліцейських. Пізніше під час зіткнень біля відділення поліції постраждали ще двоє спецпризначенців.