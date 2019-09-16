В парке в Харькове произошла драка со стрельбой, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В центральном парке города Харьков накануне поздно вечером произошел конфликт со стрельбой, пострадал 19-летний парень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Информация о том, что в парке отдыха произошел конфликт граждан, поступила в полицию 15 сентября около 23:00.
"На месте происшествия был обнаружен 19-летний парень. Он пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными, которые нанесли ему телесные повреждения. После чего пострадавший сделал несколько выстрелов из стартового пистолета в воздух. По словам парня, пистолет он потерял", - указано в сообщении.
В результате происшествия пострадал 19-летний парень. С ушибами его доставили в больницу.
Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства - гильзы и магазин с гильзами.
Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследования. Устанавливаются все обстоятельства конфликта и лица, причастные к указанному событию.
Добавим, накануне в Харькове состоялся марш KharkivPride. Не обошлось без столкновений с полицией и редких нападений на активистов. Были задержаны 17 человек, пострадали двое полицейских. Позже во время столкновений около отделения полиции пострадали еще двое спецназовцев.