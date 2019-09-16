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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66662 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112523 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104339 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111225 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120052 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148475 просмотра

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В парке в Харькове произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

В парке в Харькове произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

Киев  •  УНН

 • 18276 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В центральном парке города Харьков накануне поздно вечером произошел конфликт со стрельбой, пострадал 19-летний парень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Информация о том, что в парке отдыха произошел конфликт граждан, поступила в полицию 15 сентября около 23:00.

"На месте происшествия был обнаружен 19-летний парень. Он пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными, которые нанесли ему телесные повреждения. После чего пострадавший сделал несколько выстрелов из стартового пистолета в воздух. По словам парня, пистолет он потерял", - указано в сообщении.

В результате происшествия пострадал 19-летний парень. С ушибами его доставили в больницу.

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства - гильзы и магазин с гильзами.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследования. Устанавливаются все обстоятельства конфликта и лица, причастные к указанному событию.

Добавим, накануне в Харькове состоялся марш KharkivPride. Не обошлось без столкновений с полицией и редких нападений на активистов. Были задержаны 17 человек, пострадали двое полицейских. Позже во время столкновений около отделения полиции пострадали еще двое спецназовцев.

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