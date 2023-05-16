Из-за ночной атаки рф на Киев животные в зоопарке не пострадали: Кличко показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Из-за ночной воздушной атаки российских войск на Киев животные в столичном зоопарке не пострадали. Нет пострадавших среди работников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня ночью, в результате обстрела Киева российскими варварами, на территорию столичного зоопарка упали обломки ракеты. К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было", - сообщил мэр.
Детали
По словам Кличко, обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали.
"Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия. И сегодня, как обычно, в 10:00 зоопарк откроется для посетителей. Так что приходите успокоить и поддержать обитателей КиевЗоо!" - написал он.
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Ночная атака врага на столицу была "исключительной по своей плотности". В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дронов.
Сообщалось, что, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки ракеты упали на территорию столичного зоопарка.
Известно о трех пострадавших людях.