Через нічну атаку рф на Київ тварини у зоопарку не постраждали: Кличко показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Через нічну повітряну атаку російських військ на Київ тварини у столичному зоопарку не постраждали. Немає постраждалих серед працівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було", - повідомив мер.
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Зі слів Кличка, уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.
"Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців КиївЗоо!" - написав він.
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Нічна атака ворога на столицю була "вийнятковою за своєю щільністю". У небі над Україною за ніч знищили усі з 18 запущених росією ракет та дрони.
Повідомлялося, що, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.
Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракети впали на територію столичного зоопарку.
Відомо про трьох постраждалих людей.