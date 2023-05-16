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Через нічну атаку рф на Київ тварини у зоопарку не постраждали: Кличко показав відео

Через нічну атаку рф на Київ тварини у зоопарку не постраждали: Кличко показав відео

Київ • УНН

 • 1168465 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Через нічну повітряну атаку російських військ на Київ тварини у столичному зоопарку не постраждали. Немає постраждалих серед працівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було", - повідомив мер.

Деталі

Зі слів Кличка, уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

"Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців КиївЗоо!" - написав він.

Доповнення

Нічна атака ворога на столицю була "вийнятковою за своєю щільністю". У небі над Україною за ніч знищили усі з 18 запущених росією ракет та дрони.

Повідомлялося, що, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракети впали на територію столичного зоопарку.

Відомо про трьох постраждалих людей.

Українські Національні Новини

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