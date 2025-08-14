$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 20912 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 29419 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 30018 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 23757 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 28365 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 43839 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 142178 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 77110 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 74268 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 65800 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Через "Дію" можно будет получить 5 тысяч, чтобы собрать ребенка в 1 класс - Федоров

Киев • УНН

 • 2034 просмотра

Родители первоклассников смогут получить 5000 гривен через Дію на школьные товары, одежду и обувь. Средства предоставляются при условии зачисления ребенка в 1 класс и используются в течение 180 дней.

Через "Дію" можно будет получить 5 тысяч, чтобы собрать ребенка в 1 класс - Федоров

В приложении «Дія» был запущен «Пакет школьника», с помощью которого родители смогут получить пять тысяч гривен, чтобы собрать ребенка в школу. Об этом во время стрима сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

На днях будет запущен «Пакет школьника» — родители первоклассников смогут получить пять тысяч гривен, чтобы собрать ребенка в школу

- сообщил Федоров.

Для получения средств необходимо предпринять следующие действия: • убедиться, что ребенок зачислен в 1-й класс (очно). Школа передает данные в электронную систему; • нужно открыть «Дія.Карту»:

  • в Монобанк свайп влево - «Открыть карту» - «Дія.Карта» - «Активировать»;
    • в приложении «Дія» (после запуска функции): авторизоваться, найдите услугу «Пакет школьника».
      • крайний срок подачи заявлений - 15 ноября 2025 года.

        Федоров также объяснил, на что можно потратить полученные деньги. Речь идет о школьных товарах, детской одежде и обуви. Деньги зачисляются на специальный счет и должны быть использованы в течение 180 дней.

        Дополнение

        В Украине запущена Дія.Карта для удобного получения всех государственных выплат через смартфон. Карту можно оформить в Дії или банках-партнерах, таких как ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.

        Павел Зинченко

        ОбществоТехнологии
        ПриватБанк
        Михаил Федоров
        Украина