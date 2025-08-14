Через "Дію" можно будет получить 5 тысяч, чтобы собрать ребенка в 1 класс - Федоров

В приложении «Дія» был запущен «Пакет школьника», с помощью которого родители смогут получить пять тысяч гривен, чтобы собрать ребенка в школу. Об этом во время стрима сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

На днях будет запущен «Пакет школьника» — родители первоклассников смогут получить пять тысяч гривен, чтобы собрать ребенка в школу - сообщил Федоров.

Для получения средств необходимо предпринять следующие действия: • убедиться, что ребенок зачислен в 1-й класс (очно). Школа передает данные в электронную систему; • нужно открыть «Дія.Карту»:

в Монобанк свайп влево - «Открыть карту» - «Дія.Карта» - «Активировать»;

в приложении «Дія» (после запуска функции): авторизоваться, найдите услугу «Пакет школьника».

крайний срок подачи заявлений - 15 ноября 2025 года.

Федоров также объяснил, на что можно потратить полученные деньги. Речь идет о школьных товарах, детской одежде и обуви. Деньги зачисляются на специальный счет и должны быть использованы в течение 180 дней.

Дополнение

В Украине запущена Дія.Карта для удобного получения всех государственных выплат через смартфон. Карту можно оформить в Дії или банках-партнерах, таких как ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.