Ексклюзив
14:49 • 18881 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 26382 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 27562 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 22328 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 27150 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 42634 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 137325 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 74772 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 71796 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 63732 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Через "Дію" можна буде отримати 5 тисяч, щоб зібрати дитину до 1 класу - Федоров

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Батьки першокласників зможуть отримати 5000 гривень через Дію на шкільні товари, одяг та взуття. Кошти надаються за умови зарахування дитини до 1 класу та використовуються протягом 180 днів.

Через "Дію" можна буде отримати 5 тисяч, щоб зібрати дитину до 1 класу - Федоров

У додатку "Дія" було запущено "Пакунок школяра", за допомогою якого батьки зможуть отримати п’ять тисяч гривень, щоб зібрати дитину до школи. Про це під час стріму повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Днями буде запущено "Пакунок школяра" — батьки першокласників зможуть отримати п’ять тисяч гривень, щоб зібрати дитину до школи

- повідомив Федоров.

Для отримання коштів необхідно вжити наступні дії:• переконатися, що дитина зарахована до 1-го класу (очно). Школа передає дані до електронної системи;• потрібно відкрити "Дія.Картку":

  • у Монобанк свайп вліво - "Відкрити картку" - "Дія.Картка" - "Активувати";
    • у програмі "Дія" (після запуску функції): авторизуватися, знайдіть послугу "Пакунок школяра".
      • крайній термін подання заяв - 15 листопада 2025 року.

        Федоров також пояснив, на що можна витратити отримані гроші. Йдеться про шкільні товари, дитячий одяг та взуття. Гроші зараховуються на спеціальний рахунок та мають бути використані протягом 180 днів.

        Доповнення

        В Україні запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах, таких як ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.

        Павло Зінченко

        СуспільствоТехнології
        ПриватБанк
        Михайло Федоров
        Україна