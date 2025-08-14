Через "Дію" можна буде отримати 5 тисяч, щоб зібрати дитину до 1 класу - Федоров

У додатку "Дія" було запущено "Пакунок школяра", за допомогою якого батьки зможуть отримати п’ять тисяч гривень, щоб зібрати дитину до школи. Про це під час стріму повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Днями буде запущено "Пакунок школяра" — батьки першокласників зможуть отримати п’ять тисяч гривень, щоб зібрати дитину до школи - повідомив Федоров.

Для отримання коштів необхідно вжити наступні дії:• переконатися, що дитина зарахована до 1-го класу (очно). Школа передає дані до електронної системи;• потрібно відкрити "Дія.Картку":

у Монобанк свайп вліво - "Відкрити картку" - "Дія.Картка" - "Активувати";

у програмі "Дія" (після запуску функції): авторизуватися, знайдіть послугу "Пакунок школяра".

крайній термін подання заяв - 15 листопада 2025 року.

Федоров також пояснив, на що можна витратити отримані гроші. Йдеться про шкільні товари, дитячий одяг та взуття. Гроші зараховуються на спеціальний рахунок та мають бути використані протягом 180 днів.

Доповнення

В Україні запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах, таких як ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.