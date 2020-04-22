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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Из-за COVID-19 в Хмельницкой области скончалась монахиня

Из-за COVID-19 в Хмельницкой области скончалась монахиня

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 22 апреля УНН. В Хмельницкой области в результате заболевания COVID-19 скончалась монахиня Головчинецкого монастыря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

"По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Это женщина из Летичевского района, монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области из-за вспышки COVID-19 ограничили доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь.

Как сообщалось, по состоянию на 21 апреля в Головчинецком монастыре в Хмельницкой области зафиксировано уже пять случаев COVID-19, среди них священник и послушник.

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