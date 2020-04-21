У монастирі на Хмельниччині підтвердили вже п’ять випадків захворювання на COVID-19

КИЇВ. 21 квітня УНН. У Головчинецькому монастирі на Хмельниччині зафіксовано вже п’ять випадків COVID-19, серед них священик та послушник. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет під час брифінгу, передає кореспондент УНН.