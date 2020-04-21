У монастирі на Хмельниччині підтвердили вже п’ять випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У Головчинецькому монастирі на Хмельниччині зафіксовано вже п’ять випадків COVID-19, серед них священик та послушник. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На цей момент з цього монастиря (Головчинецького – ред.) є п’ять хворих осіб, з них три монахині, один священик та послушник - саме з Головчинецького монастиря. На стаціонарному лікуванні перебуває дві монахині у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, три особи знаходяться на амбулаторному лікуванні за місцем свого постійного проживання", - сказав Габінет.
За його словами, було визначено коло контактних осіб: 33 з числа духовних осіб та 10 - з-поміж осіб, які є монахинями, монахами або священнослужителями.
"У них всіх відібрано проби, здійснюється тестування на (COVID-19 – ред.)", - додав Габінет.
Також Габінет зазначив, що Головчинецький монастир зачинений для відвідування.
Нагадаємо, 18 квітня було зафіксовано два випадки у Головчинецькому монастирі.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 - летальний.