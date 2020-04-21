В монастыре в Хмельницкой области подтвердили уже пять случаев заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. В Головчинецком монастыре в Хмельницкой области зафиксировано уже пять случаев COVID-19, среди них священник и послушник. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На данный момент по этому монастырю (Головчинецком - ред.) есть пятеро больных лиц, из них три монахини, один священник и послушник - именно с Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находится две монахини в Хмельницкой городской инфекционной больнице, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного проживания", - сказал Габинет.
По его словам, был определен круг контактных лиц: 33 из числа духовных лиц и 10 - среди лиц, являющихся монахинями, монахами или священнослужителями.
"У них всех отобраны пробы, осуществляется тестирование на (COVID-19 - ред.)", - добавил Габинет.
Также Габинет отметил, что Головчинецкий монастырь закрыт для посещения.
Напомним, 18 апреля было зафиксировано два случая в Головчинецком монастыре.
Как сообщалось в УНН, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 - летальный.