В монастыре в Хмельницкой области подтвердили уже пять случаев заболевания на COVID-19

КИЕВ. 21 апреля УНН. В Головчинецком монастыре в Хмельницкой области зафиксировано уже пять случаев COVID-19, среди них священник и послушник. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет во время брифинга, передает корреспондент УНН.