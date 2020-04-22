Через COVID-19 на Хмельниччині померла черниця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. У Хмельницькій області внаслідок захворювання на COVID-19 померла черниця Головчинецького монастиря. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.
"Станом на 16:20 22 квітня в Хмельницькій області маємо ще один летальний випадок внаслідок захворювання на COVID-19. Це жінка з Летичівського району, черниця Головчинецького монастиря, яка була на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Хмельниччині через спалах COVID-19 обмежили доступ сторонніх осіб до Свято-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря.
Як повідомлялося, станом на 21 квітня у Головчинецькому монастирі на Хмельниччині зафіксовано вже п’ять випадків COVID-19, серед них священик та послушник.