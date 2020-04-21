На Хмельниччині закрили монастир через спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Хмельниччині через спалах COVID-19 обмежили доступ сторонніх осіб до Свято-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Летичівської районної державної адміністрації.
"Районний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації інформує, що станом на 21 квітня Хмельницьким лабораторним центром виявлено 5 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у Свято-Преображенському жіночому монастирі в селі Головчинці", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що дві особи госпіталізовано до Хмельницької інфекційної лікарні, три особи перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем перебування. Коло контактних осіб встановлено, наразі вони перебувають на режимі самоізоляції з дотриманням всіх карантинних вимог. Постійно здійснюється моніторинг стану здоров’я осіб, з підозрою на коронавірусну інфекцію.
"Мобільною медичною бригадою у осіб з кола контактних здійснено збір біологічного матеріалу та направлено на дослідження до ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центру МОЗ України". Доступ сторонніх осіб до Свято-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря обмежено", - додається у повідомленні.
Окрім того, проведено поточні дезінфекційні заходи в межах осередку інфекційної хвороби та прилеглих до осередку територій та вулиць в селі Головчинці.
Працівниками Летичівського ВП ГУНП у Хмельницькій області, Деражнянського районного лабораторного відділення та селищних рад здійснюється контроль за дотриманням карантинних заходів та самоізоляцією громадян, які повернулися з-за кордону, таких в районі – 21 особа.
Нагадаємо, комісія з надзвичайних ситуацій у місті Києві ухвалила рішення про запровадження карантину на території Іонінського монастиря, адже там раніше були виявлені інфіковані коронавірусом.