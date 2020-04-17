У столиці в Іонінському монастирі запровадили карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Комісія з надзвичайних ситуацій у місті Києві ухвалила рішення про запровадження карантину на території Іонінського монастиря, адже там раніше були виявлені інфіковані коронавірусом. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на території Іонінського монастиря. Там теж раніше виявили хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів, медики оглядають служителів монастиря", - сказав Кличко.
Нагадаємо, як повідомляли в КМДА раніше, медики контролюють стан хворих на COVID-19 у Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі.