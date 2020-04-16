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У КМДА розповіли про ситуацію з COVID-19 у Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Медики контролюють стан хворих на COVID-19 у Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі. Вчора у служителів відібрали 32 зразки для тестування на COVID-19. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території лаври. Усіх служителів оглядають щодня, за необхідністю госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування і відправили їх в лабораторію. Результати тестів мають бути сьогодні", - сказав Віталій Кличко.

Він додав, що також є випадки захворювання в Іонінському монастирі, там працюють санітарні лікарі і розглядають питання про його закриття на карантин.

Нагадаємо, у Києві вже 644 випадки COVID-19: коронавірус підтвердили у дворічної дитини.

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