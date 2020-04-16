В КГГА рассказали о ситуации с COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Медики контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре. Вчера у служителей отобрали 32 образца для тестирования на COVID-19. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.