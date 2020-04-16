В КГГА рассказали о ситуации с COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Медики контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре. Вчера у служителей отобрали 32 образца для тестирования на COVID-19. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что также есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там работают санитарные врачи и рассматривают вопрос о его закрытии на карантин.
Напомним, в Киеве уже 644 случая COVID-19: коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка.