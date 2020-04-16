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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44201 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52423 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66772 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66844 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 95474 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78265 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101653 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105508 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130664 просмотра

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В КГГА рассказали о ситуации с COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре

В КГГА рассказали о ситуации с COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре

Киев  •  УНН

 • 17465 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Медики контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре. Вчера у служителей отобрали 32 образца для тестирования на COVID-19. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что также есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там работают санитарные врачи и рассматривают вопрос о его закрытии на карантин.

Напомним, в Киеве уже 644 случая COVID-19: коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка.

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