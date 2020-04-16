У Києві вже 644 випадків COVID-19: коронавірус підтвердили у дворічної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві зафіксовано вже 644 випадків захворювання на COVID-19, з них приріст за минулу добу - 32 людини, зокрема, коронавірус підтвердили у дворічної дитини. Одна людина померла протягом минулої доби. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 людини. За добу, що минула, в столиці, на жаль, - 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 644 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив мер Києва.
З його слів, захворіли 11 жінок віком від 29 до 80 років, 20 чоловіків віком від 19 до 60 років, 2-річна дівчинка.
До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків, додав Кличко.
"Щодо ситуації в міській клінічній лікарні №6: серед медиків, які захворіли за цей час у столиці, 15 медпрацівників з лікарні №6. Більшість з них лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів. А медзаклад продовжує лікувати пацієнтів, які поступили раніше в ургентному порядку. В тому числі, і з пневмоніями", - відзначив він.
Кличко додав, що загалом, сьогодні в столиці на самоізоляції перебувають 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на коронавірус.
"Зокрема, це - медпрацівники відділень, де лікувалися пацієнти з пневмоніями, у яких потім виявили COVID-19. Нагадаю, зараз всіх киян з діагнозом пневмонія обов’язково тестують на коронавірус", - вказав мер столиці.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 16 квітня в Україні зафіксовано 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальні.