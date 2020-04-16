У Києві вже 644 випадків COVID-19: коронавірус підтвердили у дворічної дитини

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві зафіксовано вже 644 випадків захворювання на COVID-19, з них приріст за минулу добу - 32 людини, зокрема, коронавірус підтвердили у дворічної дитини. Одна людина померла протягом минулої доби. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.