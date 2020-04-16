В Киеве уже 644 случаев COVID-19: коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве зафиксировано уже 644 случаев заболевания COVID-19, из них прирост за минувшие сутки - 32 человека, в частности, коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка. Один человек умер за прошедшие сутки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 человека. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, - 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева.
По его словам, заболели 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет, 20 мужчин в возрасте от 19 до 60 лет, 2-летняя девочка.
В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков, добавил Кличко.
"О ситуации в городской клинической больнице №6: среди медиков, заболевших за это время в столице, 15 медработников из больницы №6. Большинство из них лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей. А медучреждение продолжает лечить пациентов, поступивших ранее в ургентном порядке. В том числе, и с пневмониями", - отметил он.
Кличко добавил, что в целом, сегодня в столице на самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом.
"В частности, это - медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, у которых потом обнаружили COVID-19. Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом пневмония обязательно тестируют на коронавирус", - отметил мэр столицы.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 16 апреля в Украине зафиксирован 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных.