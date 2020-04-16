В Киеве уже 644 случаев COVID-19: коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве зафиксировано уже 644 случаев заболевания COVID-19, из них прирост за минувшие сутки - 32 человека, в частности, коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка. Один человек умер за прошедшие сутки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.