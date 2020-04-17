В столице в Ионинском монастыре ввели карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Киеве приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря, ведь там ранее были обнаружены инфицированные коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили больных и сейчас работают бригады санитарных врачей, медики осматривают служителей монастыря", - сказал Кличко.
Напомним, как сообщали в КГГА ранее, медики контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре.