В столице в Ионинском монастыре ввели карантин

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46906 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55691 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69897 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69727 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98868 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79226 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101793 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105571 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130251 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108218 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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4 марта, 18:57 • 106314 просмотра
Актуальное
В столице в Ионинском монастыре ввели карантин

В столице в Ионинском монастыре ввели карантин

Киев  •  УНН

 • 21779 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Киеве приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря, ведь там ранее были обнаружены инфицированные коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили больных и сейчас работают бригады санитарных врачей, медики осматривают служителей монастыря", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщали в КГГА ранее, медики контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре.

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