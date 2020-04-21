В Хмельницкой области закрыли монастырь из-за вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Хмельницкой области из-за вспышки COVID-19 ограничили доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Летичевской районной государственной администрации.
"Районный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации информирует, что по состоянию на 21 апреля Хмельницким лабораторным центром обнаруженно 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Свято-Преображенском женском монастыре в селе Головчинцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека госпитализированы в Хмельницкую инфекционную больницу, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту пребывания. Круг контактных лиц установлен, сейчас они находятся на режиме самоизоляции с соблюдением всех карантинных требований. Постоянно осуществляется мониторинг состояния здоровья лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"Мобильной медицинской бригадой у лиц из числа контактных осуществлен сбор биологического материала и направлен на исследование в ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр Минздраа Украины". Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен", - добавляется в сообщении.
Кроме того, проведены текущие дезинфекционные мероприятия в рамках организации инфекционной болезни и прилегающих к очагу территорий и улиц в селе Головчинцы.
Сотрудниками Летичевского ОП ГУНП в Хмельницкой области, Деражнянского районного лабораторного отделения и поселковых советов осуществляется контроль за соблюдением карантинных мероприятий и самоизоляцией граждан, вернувшихся из-за рубежа, таких в районе - 21 человек.
Напомним, комиссия по чрезвычайным ситуациям в Киеве приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря, ведь там ранее были обнаружены инфицированные коронавирусом.