Из-за бунта в одесской колонии ввели особый режим

"Учитывая это (бунт, который произошел 27 мая - ред.), с 28.05.2019 года в государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и будут осуществляться другие дополнительные режимные меры", - говорится в сообщении.

На период введения режима особых условий в соответствии правилами внутреннего распорядка временно отменили свидание с осужденными, их посещение близкими родственниками или другими лицами, а также приостановили посещения учреждения представителями СМИ.

В пресс-службе добавили, что время, в течение которого осужденным не будут предоставляться свидания с посетителями, засчитывается в срок, по истечении которого они могут их получить.

Напомним, 27 мая с самого утра сотрудники учреждения устроили общий обыск, чем вызвали недовольство части заключенных. Так называемые "воры в законе" начали подстрекать других заключенных на совершение сопротивления. В итоге осужденные начали самовольно передвигаться колонией, а когда охрана заведения пыталась им помешать, то устраивали драки, бросали в охранников камни, а позже устроили поджог. В результате поджога огнем уничтожен автомобиль, а также повреждена часть помещений, в частности кабинет руководителя учреждения.

Заключенные уничтожили часть камер видеонаблюдения, разбили около 60 окон и уничтожили десятки матрасов.

В общем телесные повреждения различной степени тяжести получили не менее 10 сотрудников пенитенциарного учреждения. Окончательно бунт был погашен после обеда.

По данным полиции, бунт в одесской колонии начали по указанию " воров в законе ".

По факту событий в одесской колонии полицией открыто уголовное производство, в полиции заявляли, что готовят еще одно производство. ГБР расследует служебную халатность.

Как сообщал УНН, после беспорядков в одесской колонии к медикам обратились пятеро работников учреждения.