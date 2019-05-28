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Через бунт в одеській колонії ввели особливий режим

Через бунт в одеській колонії ввели особливий режим

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Через бунт у виправній установі в Одесі її керівництво ввело режим особливих умов. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу виправної установи.

"Зважаючи на це (бунт, який стався 27 травня - ред.), з 28.05.2019 року в державній установі "Південна виправна колонія (№ 51)" у відповідності до статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу України запроваджено режим особливих умов, під час реалізації якого посилено охорону, нагляд за засудженими, та здійснюватимуться інші додаткові режимні заходи", - йдеться у повідомленні.

На період введення режиму особливих умов згідно правилами внутрішнього розпорядку тимчасово відмінили побачення із засудженими, їх відвідування близькими родичами або іншими особами, а також призупинили відвідування установи представниками ЗМІ.

У прес-службі додали, що час, протягом якого засудженим не будуть надаватися побачення з відвідувачами, зараховується в строк, після закінчення якого вони можуть їх отримати.

Нагадаємо, 27 травня з самого ранку співробітники установи влаштували загальний обшук чим викликали невдоволення частини ув’язнених. Так звані "злодії в законі" почали підбурювати інших в’язнів на вчинення супротиву. Врешті засуджені почали самовільно пересуватися колонією, а коли охорона закладу намагалася їм завадити, то влаштовували бійки, кидали у охоронців каміння, а пізніше влаштували підпал. В результаті підпалу вогнем знищено автомобіль, а також пошкоджено частину приміщень, зокрема кабінет керівника установи.

Ув’язнені знищили частину камер відеоспостереження, розбили близько 60 вікон та знищили десятки матраців.
Загалом тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали не менше 10 співробітників пенітенціарної установи. Остаточно бунт був погашений після обіду.

За даними поліції, бунт в одеській колонії розпочали за вказівкою "злодіїв у законі".

За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження, у поліції заявляли, що готують ще одне провадження. ДБР розслідує службову недбалість.

Як повідомляв УНН, після заворушень в одеській колонії до медиків звернулися п’ятеро працівників установи.

Українські Національні Новини

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