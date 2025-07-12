Чем меньше политизации – тем лучше: юристы, военные и нардепы о деле Шабунина

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
16:32 • 2064 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
14:30 • 11160 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 36811 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 156545 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 161816 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 155802 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 103911 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 84334 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 73108 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 63237 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.9м/с
41%
751мм
Популярные новости
Спасатели показали последствия ночной российской атаки на город Львов12 июля, 08:02 • 12469 просмотра
ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных12 июля, 09:07 • 21991 просмотра
13 июля в Черновцах объявлен Днем траура по погибшим в результате российского удара12 июля, 09:23 • 10635 просмотра
В Днепре будут судить предпринимателя за растрату 4,4 млн грн на закупке квадроциклов для сил теробороны12 июля, 09:33 • 8290 просмотра
Удар россиян по Львову: число пострадавших возросло до девяти человек12 июля, 09:48 • 14827 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 156578 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 161847 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 160624 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 183289 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 215739 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время14:30 • 11187 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 48813 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 54195 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 94069 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 112248 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Чем меньше политизации – тем лучше: юристы, военные и нардепы о деле Шабунина

Киев • УНН

 • 614 просмотра

ГБР сообщило о подозрении Виталию Шабунину относительно уклонения от службы и незаконного получения боевых выплат. Дело вызвало резонанс, но часть общественности и нардепов призывает не политизировать его, акцентируя внимание на юридической безупречности.

Чем меньше политизации – тем лучше: юристы, военные и нардепы о деле Шабунина

11 июля ГБР сообщило о подозрении общественному активисту Виталию Шабунину. По данным следствия, он уклонялся от службы в армии и незаконно получал боевые. Задержание и вручение подозрения активисту вызвало немалую реакцию общественности. Однако не все встали на сторону главы Центра противодействия коррупции, пишет УНН.

Активисты и даже нардепы считают нужным не политизировать дело Шабунина

Огромная просьба к "общественным активистам", "журналистам" и т.д. Оставьте ваши потуги сравнить дело Тимошенко (2011-2014 гг.) с "делом Шабунина". (…) Тимошенко никогда не совершала того, что ей инкриминировал Янукович. Это подтверждено и решением ЕСПЧ, и решением Верховного Суда Украины в полном составе. А вы все сами подтверждаете, что господин Виталий не находился в воинской части, в которую он был мобилизован. И что он получал деньги за "службу в ВСУ"... То есть, даже по вашим словам, он совершал те действия, которые ему инкриминируют

- написал народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

Он также задался вопросом, является ли Шабунин политиком, чтобы утверждать, что это политическое преследование оппонента, как было, например, в случае Тимошенко во времена Януковича.

Соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМШ) им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко отметил, что в этом деле его беспокоит прежде всего его политизация и попытка интерпретировать ее как политическое давление, связав с гражданской активностью Шабунина.

Чем меньше политизации будет в деле Шабунина, тем лучше будет Украине. Виталий не должен быть ни неприкосновенным, ни козлом отпущения. Поскольку он достаточно публичен, его дело должно быть юридически безупречным. Закон в нем должен победить "революционную целесообразность". Право - политику

- подчеркнул Друзенко.

А вот нардеп Алексей Гончаренко, хоть и не стал говорить об обвинениях, выдвинутых Шабунину, все же заметил, что деятельность его и других "антикоррупционеров", которые делали вид, что имеют непосредственную связь с американскими властями, оказалась негативной.

Из-за "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры - это вообще сразу криминал. В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему-то считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую глупость, которую они предлагали. Я понял, что все это "херня", когда впервые с рабочим визитом прилетел в Вашингтон. Никто ни о Шабунине, ни об Устиновой, ни о других наших боевых комсомольцах не слышал. Не знал, кто это такие и почему они важны

- довольно резко и откровенно высказался нардеп.

В то же время волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега отметил, что Шабунин, якобы борясь против двойных стандартов, лично действовал по такому же принципу.

Шабунин с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционных преступлений, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. Они мгновенно забывали, что человек "коррупционер", когда он им становился нужен, и наоборот. Это люди, для которых наше мнение - лишь ресурс в их политической борьбе за интересы. И они, по сути, торгуют нашей точкой зрения и готовы сформировать ее "под заказчика" инструментами информационных нападений и избирательного правосудия

– написал он.

Высказали свое мнение относительно ситуации и некоторые военные, ветераны.

Ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунину важным сигналом.

Это сигнал всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона "Невидимка": нельзя паразитировать на ВСУ. Два мира. В одном воины защищают страну, в другом – мошенники мимикрируют под защитников, нарушая закон и подрывая веру в ВСУ

- отметил он.

Военный "Бабак" также подчеркнул недопустимость политической активности в армии.

Во время войны ВСУ должны быть вне политики. Точка. Потому что невозможно одновременно воевать и строить политическую карьеру. И точно нельзя "служить для галочки", чтобы потом в предвыборной брошюре гордо написать "участник боевых действий

- убежден он.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Алексей Гончаренко
Вооруженные силы Украины
Вашингтон
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9