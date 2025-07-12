Чем меньше политизации – тем лучше: юристы, военные и нардепы о деле Шабунина

11 июля ГБР сообщило о подозрении общественному активисту Виталию Шабунину. По данным следствия, он уклонялся от службы в армии и незаконно получал боевые. Задержание и вручение подозрения активисту вызвало немалую реакцию общественности. Однако не все встали на сторону главы Центра противодействия коррупции, пишет УНН.

Активисты и даже нардепы считают нужным не политизировать дело Шабунина

Огромная просьба к "общественным активистам", "журналистам" и т.д. Оставьте ваши потуги сравнить дело Тимошенко (2011-2014 гг.) с "делом Шабунина". (…) Тимошенко никогда не совершала того, что ей инкриминировал Янукович. Это подтверждено и решением ЕСПЧ, и решением Верховного Суда Украины в полном составе. А вы все сами подтверждаете, что господин Виталий не находился в воинской части, в которую он был мобилизован. И что он получал деньги за "службу в ВСУ"... То есть, даже по вашим словам, он совершал те действия, которые ему инкриминируют - написал народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

Он также задался вопросом, является ли Шабунин политиком, чтобы утверждать, что это политическое преследование оппонента, как было, например, в случае Тимошенко во времена Януковича.

Соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМШ) им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко отметил, что в этом деле его беспокоит прежде всего его политизация и попытка интерпретировать ее как политическое давление, связав с гражданской активностью Шабунина.

Чем меньше политизации будет в деле Шабунина, тем лучше будет Украине. Виталий не должен быть ни неприкосновенным, ни козлом отпущения. Поскольку он достаточно публичен, его дело должно быть юридически безупречным. Закон в нем должен победить "революционную целесообразность". Право - политику - подчеркнул Друзенко.

А вот нардеп Алексей Гончаренко, хоть и не стал говорить об обвинениях, выдвинутых Шабунину, все же заметил, что деятельность его и других "антикоррупционеров", которые делали вид, что имеют непосредственную связь с американскими властями, оказалась негативной.

Из-за "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры - это вообще сразу криминал. В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему-то считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую глупость, которую они предлагали. Я понял, что все это "херня", когда впервые с рабочим визитом прилетел в Вашингтон. Никто ни о Шабунине, ни об Устиновой, ни о других наших боевых комсомольцах не слышал. Не знал, кто это такие и почему они важны - довольно резко и откровенно высказался нардеп.

В то же время волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега отметил, что Шабунин, якобы борясь против двойных стандартов, лично действовал по такому же принципу.

Шабунин с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционных преступлений, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. Они мгновенно забывали, что человек "коррупционер", когда он им становился нужен, и наоборот. Это люди, для которых наше мнение - лишь ресурс в их политической борьбе за интересы. И они, по сути, торгуют нашей точкой зрения и готовы сформировать ее "под заказчика" инструментами информационных нападений и избирательного правосудия – написал он.

Высказали свое мнение относительно ситуации и некоторые военные, ветераны.

Ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунину важным сигналом.

Это сигнал всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона "Невидимка": нельзя паразитировать на ВСУ. Два мира. В одном воины защищают страну, в другом – мошенники мимикрируют под защитников, нарушая закон и подрывая веру в ВСУ - отметил он.

Военный "Бабак" также подчеркнул недопустимость политической активности в армии.