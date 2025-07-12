Чим менше політизації - тим краще: юристи, військові та нардепи про справу Шабуніна

11 липня ДБР повідомило про підозру громадському активісту Віталію Шабуніну. За даними слідства, він ухилявся від служби в армії та незаконно отримував бойові. Затримання та вручення підозри активістові викликало неабияку реакцію громадськості. Однак, не всі стали на бік голови Центру протидії корупції, пише УНН.

Активісти та навіть нардепи вважають за потрібне не політизувати справу Шабуніна

Величезне прохання до "громадських активістів", "журналістів" тощо. Полиште ваші потуги порівняти справу Тимошенко (2011-2014рр) із "справою Шабуніна".(…) Тимошенко ніколи не скоювала того, що їй інкримінував Янукович. Це підтверджено і рішенням ЄСПЛ і рішенням Верховного Суду України в повному складі. А ви всі самі підтверджуєте, що пан Віталій не знаходився у військовій частині, до якої він був мобілізований. І що він отримував гроші за "службу в ЗСУ"... Тобто, навіть за вашими словами, він вчиняв ті дії, які йому інкримінують - написав народний депутат з фракції «Батьківщина» Сергій Власенко.

Він також задався питанням, чи є Шабунін політиком, щоб стверджувати, що це політичне переслідування опонента, як було, наприклад, у випадку Тимошенко за часів Януковича.

Співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко зазначив, що в цій справі його непокоїть насамперед її політизація та спроба інтерпретувати її як політичний тиск, повʼязавши з громадянською активністю Шабуніна.

Чим менше політизації буде у справі Шабуніна, тим краще буде Україні. Віталій не має бути ані недоторканим, ані офірним цапом. Оскільки він достатньо публічний його справа має бути юридично бездоганною. Закон в ній має перемогти "революційну доцільність". Право - політику - наголосив Друзенко.

А ось нардеп Олексій Гончаренко, хоч і не став говорити про обвинувачення висунуті Шабуніну, все ж зауважив, що діяльність його та інших "антикорупціонерів", які вдавали, що мають безпосередній зв'язок з американською владою, виявилася негативною.

Через "антикорупціонерів" у нас зруйнована державна служба, введені ці вічні норми з ПЕП, займатись бізнесом стало синонімом крадіжки, а працювати на державу та вигравати тендери - це взагалі одразу кримінал. В цьому є і моя вина. В Раді всі бігали навколо цих антикорупціонерів, слухали, чомусь вважали, що у них якась пряма лінія з Обамою, Трампом, Байденом, голосували будь-яку дурню, яку вони пропонували. Я зрозумів, що все це "херня", коли вперше з робочим візитом прилетів в Вашингтон. Ніхто ні про Шабуніна, ні про Устінову, ні про інших наших бойових комсомольців не чув. Не знав хто це такі і чому вони важливі - доволі різко та відверто висловився нардеп.

Водночас волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зазначив, що Шабунін начебто борячись проти подвійних стандартів, особисто діяв за таким самим принципом.

Шабунін з колегами звинувачували і поливали брудом тих, хто їм не подобався. Навіть якщо ті не вчиняли корупційних злочинів, або (як , наприклад, я) боролися з корупцією їхніх друзів. Відбілювали від звинувачень у корупції своїх союзників. Вони миттєво забували що людина "корупціонер" коли вона їм ставала потрібною та навпаки. Це люди для яких наша думка - лише ресурс в їхній політичній боротьбі за інтереси. І вони, по суті, торгують нашою точкою зору та готові сформувати її "під замовника" інструментами інформаційних нападів та вибіркового правосуддя – написав він.

Висловили свою думку щодо ситуації і деякій військові, ветерани.

Ветеран Олексій Сталкер назвав підозру Шабуніну важливим сигналом.

Це сигнал усім мобілізованим ухилянтам із тилового батальйону "Невидимка": не можна паразитувати на ЗСУ. Два світи. В одному воїни захищають країну, в іншому – шахраї мімікрують під захисників, порушуючи закон і підриваючи віру в ЗСУ - зазначив він.

Військовий "Бабак" також наголосив на неприпустимості політичної активності в армії.