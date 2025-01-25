Чехия разработала план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС: что предлагают

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
19:06 • 55593 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 71088 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 101232 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 116550 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 107929 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 109915 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 108975 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 142766 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 145965 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143489 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Путин заявил, что рф готова к переговорам по Украине

Путин заявил, что рф готова к переговорам по Украине

24 января, 14:50 • 33466 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 89849 просмотра
Катастрофа Ил-76: правозащитники заявили о еще одном самолете с пленными

Катастрофа Ил-76: правозащитники заявили о еще одном самолете с пленными

24 января, 15:24 • 41942 просмотра
Массированная атака дронов на Харьков: уже есть один "прилет"

Массированная атака дронов на Харьков: уже есть один "прилет"

24 января, 15:53 • 27259 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 63568 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 63568 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 116550 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 206625 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 173578 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 232303 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

19:06 • 55593 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 89849 просмотра
Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

24 января, 13:54 • 102997 просмотра
Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

24 января, 10:47 • 116553 просмотра
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 135404 просмотра
Актуальное
Чехия разработала план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС: что предлагают

Чехия разработала план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС: что предлагают

Киев  •  УНН

 • 8371 просмотра

Read in English

Чешская Республика подготовила неофициальный документ по поэтапной интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС. План охватывает сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, телекоммуникациях и уже поддержан 8 странами-членами.

Чешская Республика подготовила неофициальный документ постепенной интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок Европейского Союза. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

В документе освещены конкретные шаги для сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, телекоммуникациях и других сферах. Инициатива уже получила поддержку восьми стран-членов, и ожидается, что другие государства также присоединятся. 

Неофициальный документ должен быть представлен на заседании Совета ЕС 28 января министром по делам Европы Мартином Дворжаком.

План Чехии включает меры, направленные на экономическую интеграцию через расширенные соглашения о свободной торговле. Это, по замыслу авторов, поддержит Украину и Молдову в противостоянии российской агрессии, будет способствовать реформам в этих странах и одновременно станет выгодным для самого ЕС. 

В документе предлагается постепенная интеграция предприятий Украины и Молдовы в европейский рынок через такие программы, как Erasmus для молодых предпринимателей, и обучение местных институтов по инвестиционному контролю. 

В сфере телекоммуникаций акцент сделан на включение обеих стран в роуминговую зону ЕС, усиление кибербезопасности и унификацию стандартов защиты данных. В энергетике предусмотрено расширение взаимосвязей с европейской сетью, содействие энергоэффективности, обеспечение ядерной безопасности и укрепление независимости энергетических регуляторов. 

Климатические и экологические инициативы включают помощь в разработке стратегий по снижению выбросов и устранению последствий российской агрессии. В сельском хозяйстве предложено продолжить либерализацию торговли с Украиной и Молдовой после завершения действующих торговых соглашений в 2025 году. 

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка17.07.24, 12:14 • 40144 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
moldovaМолдова

Обратиться по вопросам размещения рекламы