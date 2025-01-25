Чехия разработала план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС: что предлагают
Киев • УНН
Чешская Республика подготовила неофициальный документ по поэтапной интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС. План охватывает сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, телекоммуникациях и уже поддержан 8 странами-членами.
Чешская Республика подготовила неофициальный документ постепенной интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок Европейского Союза. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.
Детали
В документе освещены конкретные шаги для сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, телекоммуникациях и других сферах. Инициатива уже получила поддержку восьми стран-членов, и ожидается, что другие государства также присоединятся.
Неофициальный документ должен быть представлен на заседании Совета ЕС 28 января министром по делам Европы Мартином Дворжаком.
План Чехии включает меры, направленные на экономическую интеграцию через расширенные соглашения о свободной торговле. Это, по замыслу авторов, поддержит Украину и Молдову в противостоянии российской агрессии, будет способствовать реформам в этих странах и одновременно станет выгодным для самого ЕС.
В документе предлагается постепенная интеграция предприятий Украины и Молдовы в европейский рынок через такие программы, как Erasmus для молодых предпринимателей, и обучение местных институтов по инвестиционному контролю.
В сфере телекоммуникаций акцент сделан на включение обеих стран в роуминговую зону ЕС, усиление кибербезопасности и унификацию стандартов защиты данных. В энергетике предусмотрено расширение взаимосвязей с европейской сетью, содействие энергоэффективности, обеспечение ядерной безопасности и укрепление независимости энергетических регуляторов.
Климатические и экологические инициативы включают помощь в разработке стратегий по снижению выбросов и устранению последствий российской агрессии. В сельском хозяйстве предложено продолжить либерализацию торговли с Украиной и Молдовой после завершения действующих торговых соглашений в 2025 году.
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