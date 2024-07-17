Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

Правительствами Украины и Чешской Республики подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и обеспечения публичного порядка и безопасности. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал министра внутренних дел Украины.

Детали

Накануне между правительствами Украины и Чешской Республики подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и обеспечения публичного порядка и безопасности.

Предыдущее Соглашение между правительствами стран в этой сфере было заключено более 25 лет назад.

Обновленное Соглашение обеспечивает сотрудничество в сфере предупреждения, выявления и борьбы с преступностью. Активизирует процесс обмена информацией и реагирования на вызовы, которые стоят перед нашими государствами.

Сотрудничество с чешскими коллегами в направлении борьбы с преступностью является одним из самых активных среди стран Европы. Только с начала этого года между полицейскими ведомствами Украины и Чешской Республики осуществлено более 2000 контактов. Мы вместе успешно воплощаем проект «Кибербезопасность», участвуем в работе Ukrainian Task Force, созданной на базе Европола для предотвращения случаев торговли людьми. - отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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